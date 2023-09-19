Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kota Tangerang Akhirnya Diguyur Hujan

Isty Maulidya , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |13:50 WIB
Kota Tangerang Akhirnya Diguyur Hujan
Hujan mengguyur Kota Tangerang (Foto: Okezone.com)
TANGERANG - Wilayah Kota Tangerang akhirnya diguyur hujan. Namun, di tengah isu kemarau panjang tersebut hujan deras mengguyur wilayah Kota Tangerang pada, Selasa (19/8/2023) siang.

Pantauan MNC Portal di lapangan, hujan deras terjadi sejak pukul 12.30 WIB, dan merata di seluruh wilayah Kota Tangerang seperti kecamatan Periuk, kecamatan Jatiuwung, dan kecamatan Cibodas. Derasnya hujan kali ini disyukuri warga sebab di beberapa wilayah mengalami kekurangan air bersih.

"Bersyukur ya hujan turun hari ini, udara jadi sejuk juga karena kemarin benar-benar kering hawanya panas juga," ungkap, Noer salah satu warga Cibodas.

Meskipun hujan lebat mengguyur wilayah Kota Tangerang sejak siang tadi, tidak ada laporan banjir dari warga.

Sebelumnya diketahui bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah merillis atau memprediksi Fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif yang menyebabkan kemarau atau kekeringan akan berlangsung hingga akhir tahun 2023.

cuaca Kemarau tangerang hujan
