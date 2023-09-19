Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Film Porno, Selebgram Chaca Novita Diperiksa Polisi dan Jalani Tes Urine

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |16:16 WIB
Kasus Film Porno, Selebgram Chaca Novita Diperiksa Polisi dan Jalani Tes Urine
Ilustrasi film porno (Foto: Freepik)
JAKARTA - Selebgram Chaca Novita (CN), salah satu pemeran dalam kasus Rumah Produksi Film Porno di Jakarta Selatan hingga saat ini masih dilakukan pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya.

Kuasa hukum CN, Acong Latif menyebutkan, kliennya sejauh ini telah mendapatkan 20 pertanyaan dari penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

“Saat ini sudah lebih dari 20 (pertanyaan), sudah banyak,” kata Acong di Polda Metro Jaya, Selasa (19/9/2023).

Selain 20 pertanyaan, Acong menyebutkan kliennya itu juga menjalani tes urine. Tes urine itu dilakukan, lanjut Acong, untuk mengetahui kondisi dari CN sendiri.

“Tes urine tentunya salah satunya takut pakai, takut ada pengaruh dari obat segala macem, kan pastinya tes urin ke situ, di samping tes kesehatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Acong mengatakan, kliennya itu masih menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

“Jadi pemeriksaannya berhenti sementara dan dilakukan tes urine. Diperintahkan juga untuk istirahat makan, istirahat solat dan segala macem. Mungkin 30 menit ke depan dia akan melanjutkan pemeriksaan,” jelasnya.

Telusuri berita news lainnya
