ABG Kemaluannya Terjepit Resleting Datangi Damkar, Penanganannya Sampai Pakai Tang

JAKARTA - Petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan Sektor Pasar Minggu berhasil mengevakuasi kemaluan bocah berusia 15 tahun, MR yang terjepit di resleting celananya pada Selasa (19/9/2023) pagi tadi. Pasca 10 menit evakuasi menggunakan tang, kemaluan bocah tersebut akhirnya berhasil dievakuasi.

"Iyah tadi kami kedatangan warga, orangtua bersama anaknya meminta bantuan ke Damkar tuk dibukakan resleting yang terjepit di kemaluan anaknya, yang berinisial MR usia 15 tahun lelaki," ujar Komandan Rescue Damkar Pasar Minggu, Muhammad Ridwan pada wartawan, Selasa (19/9/2023).

Menurutnya, korban datang ke Sudin Gulkarmat Jaksel Sektor Kecamatan Pasar Minggu pada Selasa (19/9/2023) pagi tadi. Korban mengaku awalnya tengah menaikan resleting celananya pada sekira pukul 03.00 dinihari tadi, hanya saja resleting tersebut terjepit atau tersangkut pada kemaluan korban.

Alhasil, kata dia, korban bersama orangtuanya langsung mendatangi damkar untuk meminta bantuan evakuasi. Beruntung, resleting yang terjepit pada kemaluan korban itu berhasil dievakusi oleh petugas menggunakan alat tang.

"Evakuasi kurang lebih 10 menit, kita gunakan tang potong kecil yang biasa tuk memotong kawat, kita kupas atau kita pecahkan satu persatu agar yang terjepit itu terbuka. Kalau tuk mengalami kesakitan pasti yah, kita coba tuk korban itu meminta bertahan sedikit karena kita proses ini agak cukup rumit juga," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)