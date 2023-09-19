Kekek 78 Tahun Meninggal Tercebur Sumur

Seorang kakek meninggal dunia usai tercebur sumur (Foto: Damkar)

BOGOR - Pria lanjut usia berinisial MN (78), ditemukan meninggal dunia dalam sumur rumahnya di wilayah Citeureup, Kabupaten Bogor. Tim Rescue Damkar turun tangan untuk mengevakuasi jasad korban.

Kasi Penyelamatan dan Pertolongan Darurat Damkar Kabupaten Bogor Asan mengatakan peristiw itu terjadi sekira pukul 12.30 WIB. Awalnya, keluarga sempat mencari-cari korban tetapi tidak ditemukan.

"Pada saat mengecek ke dalam sumur korban ditemukan kondisi tertelungkup dan mengambang," kata Asan dalam keterangannya, Selasa (19/9/2023).

Keluarga korban langsung menghubungi pihak Damkar Kabupaten Bogor untuk meminta bantuan. Tim Rescue yang mendapat laporan tersebut, langsung bergegas untuk mengevakuasi korban.

"Tim langsung mengarah ke lokasi," tambahnya.

Dengan berbagai perlengkapan evakuasi dan pelindung diri, petugas berupaya mengangkat korban dari dalam sumur.