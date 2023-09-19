Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lebih dari Seminggu Krisis Air Bersih, Warga Ancol Mulai Gatal-Gatal

Yohannes Tobing , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |18:29 WIB
Lebih dari Seminggu Krisis Air Bersih, Warga Ancol Mulai Gatal-Gatal
Warga Ancol gatal-gatal (Foto: MPI)
JAKARTA - Warga yang bermukim di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, mengalami krisis air bersih selama lebih dari seminggu. Krisis air bersih ini diduga terjadi lantaran pipa milik Pam Jaya mengalami kebocoran akibat proyek tol.

Akibat krisis ini, banyak warga yang menggunakan alternatif air sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, penggunaan air sumur ini membuat sejumlah warga mengalami penyakit kulit.

Banyak diantara warga baik anak-anak, orang dewasa hingga lanjut usia mengalami penyakit kulit seperti gatal-gatal hingga bercak merah pada sejumlah kulit disekitar tubuh.

Salah satu warga setempat Junariyah mengatakan bahwa kondisi seperti ini, diduga kuat berasal dari penggunaan air sumur yang kotor dan mengeluarkan aroma tidak sedap yang membuat warga terjangkit penyakit.

"Tadi itu pertama permasalahannya dari air mati, jadi langsung pada begini jadi gatel, kita pakenya mau ga mau air sumur untuk mandinya, waktu itu kan item tuh, makanya pake air sumur warga sini banyak yang pada gatel gatel," Kata Junariyah saat ditemui, Selasa (19/9/2023).

Sementara itu warga lainnya Jumiyati mengungkapkan bahwa hampir seminggu lebih pipa bersih warga mengalami kebocoran akibat pembangunan jalan tol. Wargapun akhirnya nekat menggunakan air sumur lantaran bantuan PAM yang dianggap lama.

