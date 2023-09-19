Tawuran Pecah di Johar Baru, Warga Saling Serang Pakai Petasan hingga Molotov

Tawuran pecah di Johar Baru, warga saling serang pakai petasan dan molotov. (Ist)

JAKARTA - Tawuran antar warga terjadi di Jalan Kramat Jaya, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat pada Selasa (19/9/2023).

Hal itu sebagaimana terlihat dari unggahan akun Instagram @info_jakartapusat. Dalam postingan itu, warga saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Bahkan terlihat seorang warga memecahkan sebuah bom molotov dan saling tembak dengan petasan.

Menurut Kapolsek Johar Baru Kompol Ubaidillah, bentrokan tersebut terjadi pukul 18.00 WIB. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut.

"Anggota Reskrim membubarkan gesekan warga di Jalan. Kramat Jaya, Johar Baru, sementara situasi kondusif," kata Ubaidillah dalam keterangannya, Selasa (19/9/2023).

Sebelumnya, sempat terjadi tawuran di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru. Kapolsek Johar Baru, Kompol Ubaidillah mengungkapkan tawuran yang terjadi di RW 07, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat direncanakan setelah polisi membubarkan diri.

Kata Ubaidillah, pihaknya sudah berjaga sejak pukul 22.00 WIB di kawasan Kelurahan Tanah Tinggi, hingga pukul 04.00 WIB. Namun setelah polisi meninggalkan pos, tawuran terjadi.