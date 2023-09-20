Perkuat Kepolisian, Ganjar Fokus Penguatan Sistem dan Aktor

JAKARTA - Bakal calon Presiden yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo hadir dalam dialog bertajuk '3 Bacapres Bicara Gagasan' yang digelar di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (19/9/2023) malam. Ganjar dalam kesempatan itu berbicara soal penguatan sistem dan aktor pada lembaga Polri.

Ganjar mengungkapkan hal itu saat ditanyai suatu gagasan atau ide untuk membuat lembaga kepolisian menjadi lebih kuat. Pertanyaan itu dilontarkan oleh Najwa Shihab selaku pembawa acara.

"Ada dua. Satu, sistem. Kedua, aktor," jawab Ganjar, Selasa (19/9/2023).

Kemudian Ganjar Pranowo menyinggung sosok Jaksa Agung Baharuddin Lopa. Menurutnya saat dipimpin sosok itu, Kejaksaan Agung memiliki keadilan.

"Tidak ada yang tidak pernah mendengar pendekar keadilan yang luar biasa di kejaksaan. Baharuddin Lopa, saya mengidolakan beliau," kata Ganjar.

Ia menjelaskan selain sistem yang perlu direformasi maka aktor juga penting untuk diperbaiki. Oleh karenanya, dua hal inti inilah yang menurutnya perlu diperbaiki.

"Ketika sistemnya baik, aktornya enggak baik, ternyata enggak jadi. Ketika sistemnya kurang baik, aktornya lebih dominan, itu bisa lebih men-drive. Maka ada dua, maka yang mesti dilakukan adalah, sistem yang mungkin diperbaiki dan memilih aktor," ucap Ganjar.