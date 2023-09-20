Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perkuat Kepolisian, Ganjar Fokus Penguatan Sistem dan Aktor

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |04:22 WIB
Perkuat Kepolisian, Ganjar Fokus Penguatan Sistem dan Aktor
Ganjar Pranowo fokus pada sistem dan aktor untuk perkuat Polri. (tangkapan layar)
A
A
A

 

JAKARTA - Bakal calon Presiden yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo hadir dalam dialog bertajuk '3 Bacapres Bicara Gagasan' yang digelar di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (19/9/2023) malam. Ganjar dalam kesempatan itu berbicara soal penguatan sistem dan aktor pada lembaga Polri.

Ganjar mengungkapkan hal itu saat ditanyai suatu gagasan atau ide untuk membuat lembaga kepolisian menjadi lebih kuat. Pertanyaan itu dilontarkan oleh Najwa Shihab selaku pembawa acara.

"Ada dua. Satu, sistem. Kedua, aktor," jawab Ganjar, Selasa (19/9/2023).

Kemudian Ganjar Pranowo menyinggung sosok Jaksa Agung Baharuddin Lopa. Menurutnya saat dipimpin sosok itu, Kejaksaan Agung memiliki keadilan.

"Tidak ada yang tidak pernah mendengar pendekar keadilan yang luar biasa di kejaksaan. Baharuddin Lopa, saya mengidolakan beliau," kata Ganjar.

Ia menjelaskan selain sistem yang perlu direformasi maka aktor juga penting untuk diperbaiki. Oleh karenanya, dua hal inti inilah yang menurutnya perlu diperbaiki.

"Ketika sistemnya baik, aktornya enggak baik, ternyata enggak jadi. Ketika sistemnya kurang baik, aktornya lebih dominan, itu bisa lebih men-drive. Maka ada dua, maka yang mesti dilakukan adalah, sistem yang mungkin diperbaiki dan memilih aktor," ucap Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement