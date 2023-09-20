Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Tempat Persembunyian Presiden Soeharto Semasa Hidupnya

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |09:20 WIB
Ini Tempat Persembunyian Presiden Soeharto Semasa Hidupnya
Ilustrasi perjuangan Soeharto bersembunyi dari tentara Belanda (Foto: dok.Ist)
JAKARTA- Ternyata ini tempat persembunyian Presiden Soeharto semasa hidupnya sekarang baru terungkap. Karena berkat persembunyiannya tersebut Presiden Indonesia kedua ini selamat dari kejaran tentara ketika agresi militer Belanda.

BACA JUGA:

Alasan Mengapa Soeharto Ogah Tinggal di Istana Merdeka dan Memilih Tinggal di Cendana 

Sebelum menjabat sebagai Presiden RI, Soeharto menjadi bagian dari militer Indonesia yang bertugas di Jawa Tengah. Pecahnya perang gerilya membuat Soeharto harus menyelamatkan diri. Peristiwa itu membuatnya terpaksa mencari tempat persembunyian aman.

Melansir berbagai sumber, Rabu (20/9/23) salah satu tempat persembunyian Presiden Soeharto semasa hidupnya berada di aliran muara Sungai Kaligarang, Semarang. Soeharto melakukan kungkum atau berendam dan berpegangan pada tiang untuk menyelamatkan diri dari kejaran tentara Belanda.

Berbagai kisah melatar belakangi persembunyian Presiden Soeharto di Sungai Kaligarang. Salah satunya cerita ketika Soeharto yang berpangkat mayor terpaksa menepi ke selatan. Dia akhirnya terjun ke aliran Sungai Kaligarang yang merupakan tempuran dua sungai yakni Kali Gunungpati dan Kali Kreo.

Tempat itu dulunya masih berupa hutan lebat yang menyeramkan. Tidak ada yang berani mendatangi tempat tersebut. Tentara Belanda bahkan hanya berani melintasi tempat itu saja.

Untuk mengenang tempat persembunyian Presiden Soeharto maka dibuatlah Tugu Soeharto di Sungai Kaligarang, Semarang.

Tugu tersebut berdiri sekitar 8 meter menjulang ke atas layaknya tiang bendera. Beton bagian bawah tiang tertera tanggal tugu tersebut dibangun yaitu pada Jumat Legi 30-9-1965/1-10-2965.

Halaman:
1 2
      
