Ganjar Transparan Tangani Covid-19, Partai Perindo: Tegas dan Berani Hadapi Risiko

JAKARTA - Sikap tegas Ganjar Pranowo terkait transparansi data penanganan Covid-19 saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah mendapat apresiasi dari masyakarat luas.

Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan juga memuji sikap tegas Ganjar Pranowo tersebut.

"Ketegasan sikap Ganjar Pranowo yang berani transparan tentang data penderita Covid-19 di Jawa Tengah, sekalipun berlawanan dengan sikap pejabat pemerintah yang lain. Ini menunjukkan keberanian seorang pemimpin sejati," ujar Yerry kepada wartawan, Selasa (19/9/2023).

Yerry -- yang juga merupakan Bacaleg DPR RI Dapil Sulawesi Tengah itu -- mengatakan, ketegasan sikap yang berani menentang arus seperti yang ditunjukkan Ganjar Pranowo adalah modal kepemimpinan yang diperlukan dari seorang Bacapres.

"Sekarang rakyat akan semakin yakin dengan figur Ganjar Pranowo. Keberanian dan ketegasannya untuk menentang arus dan memilih jujur walau berisiko tidak disukai. Justru menjadi nilai tambah dari kompetensi kepemimpinannya," tutup Yerry.

Seperti diberitakan, Bacapres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menceritakan pengalamannya menjadi Gubernur Jateng dalam menangani pandemi Covid-19. Kala itu, Ganjar memilih untuk transparansi terkait data Covid-19.