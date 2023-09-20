Besok Buruh Gelar Aksi Unjuk Rasa, Tuntut Kenaikan Gaji 15 Persen

JAKARTA - Ratusan buruh akan melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI di Jakarta pada Kamis (21/9/2023). Para buruh yang melakukan aksi berasal dari Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyebutkan dalam aksi ini buruh menuntut kenaikan upah 2024 sebesar 15 persen serta pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja.

“Aksi massa ini adalah awalan dari gelombang aksi setiap hari di tiap-tiap kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia,” ujar Said Iqbal, Rabu (20/9/2023).

Menurutnya, gelombang aksi ini akan terus bergulir di Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Batam, Makassar, Banjarmasin, dan berbagai kota lain.

Lebih lanjut, Said Iqbal menegaskan alasan mengapa buruh ngotot menuntut kenaikan upah pada 2024 mendatang. Sebab, saat ini Indonesia adalah salah satu negara yang sudah masuk sebagai Upper Middle Income Country.

"Alasan meminta kenaikan upah sebesar 15% tentu sudah kami sampaikan jauh-jauh hari sebelumnya. Yakni, bahwa Indonesia sudah masuk sebagai negara Upper Middle Income Country, dengan pendapatan per kapita minimal US$ 4.500 per tahun," terangnya.

Sehingga disebut Iqbal apabila dirupiahkan menjadi Rp67,5 juta dengan kurs Rp 15.000 per satu dolar. Sehingga jika dibagi menjadi 12 bulan, maka per bulannya menjadi Rp 5,6 juta.

"Sedangkan rata-rata upah minimum nasional, baru di angka Rp 3,7 juta. Dan kita acuannya adalah Jakarta, sehingga dari Rp4,9 juta ke Rp 5,6 juta, hanya 15%," kata dia.