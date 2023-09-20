Firli: Tak Ada Pimpinan KPK Temui Tahanan Korupsi di Lantai 15 Gedung Merah Putih!





JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan, tidak ada pimpinan lembaga Anti-rasuah yang menemui tahanan korupsi di lantai 15, Gedung Merah Putih KPK.

Firli sebelumnya juga telah mengonfirmasi informasi yang dimaksud kepada semua pimpinan KPK lainnya.

"Saya pastikan saya sudah cek dengan semua pimpinan, tidak pernah terjadi pertemuan antara pimpinan dan tersangka di lantai 15," kata Firli di kantornya, Selasa (19/9/2023) malam.

Soal adanya laporan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK tentang pertemuan tersebut, Firli tetap konsisten dengan jawaban sebelumnya.

"Saya sudah menjawab, pimpinan tidak pernah bertemu dengan tahanan di lantai 15," tegasnya.