INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Setting Setan Judi Online: Darurat Kriminalitas di Indonesia, Selengkapnya Malam ini di The Prime Show with Aiman, Eksklusif di iNews

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |13:48 WIB
<i>Setting Setan</i> Judi Online: Darurat Kriminalitas di Indonesia, Selengkapnya Malam ini di The Prime Show with Aiman, Eksklusif di iNews
The Prime Show with Aiman membahas setting setan judi online.
A
A
A

JAKARTA - Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius dengan maraknya fenomena ‘setting setan’ yang menggabungkan judi online ilegal dan pinjaman online. Semakin banyak orang yang terperangkap dalam jebakan ini, mengarah pada tindak kriminalitas yang mengkhawatirkan. Fenomena ini akan menjadi topik utama dalam The Prime Show with Aiman, malam ini, Rabu (20/9/2023).

Pinjaman online ilegal telah menjalar seperti wabah di seluruh negeri. Tawaran mudah dan cepat ini telah memikat banyak orang tetapi akhirnya merusak keuangan mereka dengan bunga tinggi dan praktik penagihan yang ganas. Judi online juga meroket dalam popularitasnya. Dengan akses mudah melalui perangkat seluler, banyak yang tergoda untuk mencoba keberuntungan mereka. Namun, ini seringkali mengarah pada kecanduan judi yang merusak dan mempengaruhi kehidupan sosial dan finansial mereka.

 BACA JUGA:

Dalam banyak kasus, orang yang terjebak dalam pinjaman online ilegal akhirnya menggunakan uang pinjaman untuk berjudi online. Inilah titik awal dari ‘setting setan’ atau ‘lingkaran setan’ yang menghancurkan, di mana hutang menumpuk dan kriminalitas seperti penipuan, pemerasan dan bahkan perjudian ilegal semakin merajalela.

Telusuri berita news lainnya
