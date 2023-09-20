Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Masa Kecil Ganjar Pranowo Sering Ngutang ke Warung Tetangga

Shofiyah Afni , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |13:56 WIB
Kisah Masa Kecil Ganjar Pranowo Sering Ngutang ke Warung Tetangga
Kisah Masa Kecil Ganjar Sering Ngutang ke Warung/Foto: Antara
A
A
A

 

JAKARTA – Kisah masa kecil Ganjar Pranowo sering ngutang ke warung tetangga, menarik untuk dibahas. Ganjar Pranowo ternyata pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya sebelum sukses terjun di dunia politik. Terlahir dari keluarga yang sederhana membuat Ganjar merasakan pahit manis kehidupan yang ia jalani.

Melansir kanal YouTube Najwa Shihab dalam episode “Cerita Anak Kampung”, Rabu (20/9/2023), bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo menceritakan tentang kisah masa lalunya saat masih kecil.

Ia mengungkapkan bahwa bapaknya seorang polisi berpangkat letnan satu, sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga. Setiap bulan keluarganya hidup dengan gali lubang dan tutup lubang.

Saat itu, orangtuanya sampai berutang di warung tetangga untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Ganjar Pranowo sangat ingat betul perjuangan kedua orang tuanya untuk menghidupi keenam anaknya

“Setiap bapak gajian, saya mengantar ibu ke warung, namanya mbak Yarni. Itu bukunya tebal banget, sampulnya batik, dan isinya hutang ibu saya,” ujar Ganjar sambil tersenyum.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement