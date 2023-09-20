Kisah Masa Kecil Ganjar Pranowo Sering Ngutang ke Warung Tetangga

Kisah Masa Kecil Ganjar Sering Ngutang ke Warung/Foto: Antara

JAKARTA – Kisah masa kecil Ganjar Pranowo sering ngutang ke warung tetangga, menarik untuk dibahas. Ganjar Pranowo ternyata pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya sebelum sukses terjun di dunia politik. Terlahir dari keluarga yang sederhana membuat Ganjar merasakan pahit manis kehidupan yang ia jalani.

Melansir kanal YouTube Najwa Shihab dalam episode “Cerita Anak Kampung”, Rabu (20/9/2023), bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo menceritakan tentang kisah masa lalunya saat masih kecil.

Ia mengungkapkan bahwa bapaknya seorang polisi berpangkat letnan satu, sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga. Setiap bulan keluarganya hidup dengan gali lubang dan tutup lubang.

Saat itu, orangtuanya sampai berutang di warung tetangga untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Ganjar Pranowo sangat ingat betul perjuangan kedua orang tuanya untuk menghidupi keenam anaknya

“Setiap bapak gajian, saya mengantar ibu ke warung, namanya mbak Yarni. Itu bukunya tebal banget, sampulnya batik, dan isinya hutang ibu saya,” ujar Ganjar sambil tersenyum.