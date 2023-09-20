7 Negara Pencetak Janda Muda Terbanyak di Dunia, Indonesia Nomor Berapa?

JAKARTA – Negara dengan pencetak janda muda di dunia menarik untuk dibahas. Wanita setelah bercerai menyandang status janda biasa ditemukan di berbagai belahan dunia.

Pernikahan suatu pasangan yang diawali dengan penuh kebahagiaan tidak jarang mengalami perceraian, perceraian bisa menjadi langkah terakhir yang diambil pasangan suami istri yang tidak bisa menyelesaikan masalah rumah tangga mereka.

Akibat dari perceraian banyak janda yang sering dikucilkan oleh keluarganya sendiri atau bahkan oleh masyarakat sekitar. Selain itu, banyak janda yang hidup dalam kemelaratan. Akibatnya, sebagian besar dari mereka tidak bisa menghidupi anak-anaknya dengan layak.

Berdasarkan data dari PBB menyebutkan bahwa setidaknya ada 250 juta wanita yang menyandang status sebagai janda di berbagai belahan dunia.

Berikut 7 negara dengan jumlah janda terbanyak di dunia dilansir beragam sumber, Rabu (20/9/2023).

1. India

India berhasil menduduki urutan pertama negara yang memiliki jumlah janda terbanyak di dunia. Melansir data dari Hindustan times ada sekitar 245 juta wanita di berbagai belahan dunia menyandang status sebagai janda.

Pada tahun 2010, India menduduki peringkat kedua setelah China dengan jumlah janda mencapai 42,4 juta jiwa. Namun, pada tahun 2015 jumlah janda di India mengalami peningkatan yaitu sebesar 46,4 juta jiwa. Dengan adanya peningkatan jumlah janda setelah lima tahun, India berhasil menggantikan posisi China di urutan pertama.

2. China

China adalah negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. China menduduki urutan kedua dengan jumlah janda terbanyak. Berdasarkan data dari Loomba Foundation, China berhasil menduduki peringkat kedua dengan jumlah janda terbanyak yaitu sebesar 44,5 juta jiwa.

Pada tahun 2000 jumlah janda di China terus meningkat. Dari sekian banyaknya penduduk China 27,9 persen diantaranya adalah penduduk lansia berumur 65 tahun yang sudah bercerai.