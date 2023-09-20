Kisah Heldy Djafar, Istri Terakhir Presiden Soekarno yang Meninggal pada 2021

JAKARTA- Kisah Heldy Djafar menarik kembali untuk simak. Dia adalah istri Presiden Soekarno yang meninggal pada 2021.

Heldy Djafar lahir pada 11 Juni 1947. Dia anak terakhir dari sembilan bersaudara yang lahir dari pasangan Hj. Djafar dan Hajjah Hamiah.

BACA JUGA: Kisah Masa Kecil Ganjar Pranowo Sering Ngutang ke Warung Tetangga

Mengutip berbagai sumber, Rabu (20/9/2023), Heldy kecil begitu dekat dengan kehidupan agama. Dia bahkan mengkhatamkan atau menamatkan membaca Alquran.

Beranjak remaja, tepatnya SMP, Heldy pindah ke Jakarta untuk menyusul kakaknya mencari ilmu. Pasalnya, dia juga memiliki cita-cita menjadi desain interior.

Singkat cerita, Heldy lalu belajar di Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP) di Pasar Baru, Jakarta. Dia menimba ilmu memasak dan mengurus rumah tangga.