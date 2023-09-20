Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi: Indonesia Butuh Pemimpin yang Berani dengan Siapapun dan Negara Manapun!

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |18:34 WIB
Jokowi: Indonesia Butuh Pemimpin yang Berani dengan Siapapun dan Negara Manapun!
Presiden Jokowi Sebut Indonesia Butuh Pemimpin Berani/ Biro Pers Setpres
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang konsisten berani mengambil keputusan serta berani menghadapi negara manapun. Pemimpin kedepan, katanya, juga harus mampu bekerja makro dan mikro.

Demikian diutarakan Jokowi dalam sambutannya pada Apel Akbar Pasukan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah, Surakarta, Rabu (20/9/2023).

"Bangsa ini butuh pemimpin konsisten, saya ulang bangsa ini butuh pemimpin yang konsisten, yang berani mengambil keputusan, berani mengambil resiko dan berani berhadapan dengan siapapun dan dengan negara manapun untuk kepentingan negara dan bangsa," ujar Jokowi dalam sambutannya

"Bangsa ini butuh pemimpin yang mempersatukan, yang melayani pembelian rakyat, yang mampu bekerja, mampu bekerja makro, mampu bekerja mikro dan mampu bekerja detil. Karena saat ini tidak mungkin kita hanya berfikiran makro saja, mikronya harus dilihat mikro dilihat detilnya harus di cek lagi," lanjutnya.

Masih kata Jokowi, tantangan-tantangan kedepan sangatlah tidak mudah. Namun tantangan tersebut, katanya, bisa jadikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk melompat maju dengan konsisten dan keberlanjutan.

"Jangan sampai saat ganti pemimpin ganti visi, ganti orientasi sehingga kita harus mulai semuanya dari awal lagi, sudah SD, sudah SMP, sudah SMA ganti pemimpin ganti visi lagi sehingga mulai lagi dari SD, SMP, SMA Universitas. Ganti pemimpin balik lagi kita harus mulai dari SD lagi kapan kita S1,S2,S3 dan seterusnya," ungkap Jokowi.

