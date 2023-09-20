Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Benarkah Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul Menikah dengan Sultan Hamengkubuwono IX? Cek Faktanya

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |19:06 WIB
Benarkah Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul Menikah dengan Sultan Hamengkubuwono IX? Cek Faktanya
Benarkah Nyi Roro Kidul Menikah dengan Sultan Hamengkubuwono IX/Tangkapan layar media sosial
A
A
A


JAKARTA- Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul Menikah dengan Sultan Hamengkubuwono IX masih menjadi perdebatan di masyarakat.

Nyi Roro Kidul merupakan tokoh legenda yang begitu populer di tengah masyarakat Jawa. Ia dipercaya sebagai penguasa Pantai Selatan. Sosoknya juga digambarkan dengan wanita cantik pemilik kekuatan supranatural yang hebat.

Dalam mitos yang beredar di masyarakat Jawa, Kanjeng Ratu Kidul disebut sebagai pelindung dan pasangan spiritual dari pendiri kerajaan Mataram, yakni panembahan Senapati, serta keturunannya di Keraton Surakarta maupun Yogyakarta.

Salah satu pemimpin Kesultanan Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono IX juga tak lepas dari mitos yang beredar. Kabarnya ia kerap meminta para abdi dalem merawat sebuah kamar yang disebut-sebut sebagai tempat pertemuannya dengan Kanjeng Ratu Kidul.

Sosok pemimpin kesultanan Yogyakarta yang pernah menjabat sebagai wakil presiden itu menyatakan pernah bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul satu kali. Pertemuan itu disebutnya terjadi di Parangkusumo.

Disisi lain, Sastrawan Ananta Toer dalam pidato tertulisnya yang berjudul Sastra Sensor dan Negara: Seberapa Jauh Bahaya Bacaan? mengungkapkan bahwa kisah mengenai Kanjeng Ratu Kidul hanyalah mitos belaka

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/09/337/2994232/bikin-merinding-daerah-di-indonesia-yang-dikenal-horor-ada-kota-santet-NTilJeO1tv.jpg
Bikin Merinding! Daerah di Indonesia yang Dikenal Horor, Ada Kota Santet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/17/337/2971618/cerita-horor-di-stasiun-manggarai-kereta-hantu-hingga-koran-terbitan-1953-v9tzHb2dfX.jpg
Cerita Horor di Stasiun Manggarai, Kereta Hantu hingga Koran Terbitan 1953
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/17/337/2971602/gunung-slamet-diselimuti-ramalan-jayabaya-yang-mengerikan-JaoJ6Tle0a.jpg
Gunung Slamet Diselimuti Ramalan Jayabaya yang Mengerikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/17/337/2971610/kisah-burung-pembawa-pesan-kematian-di-tanah-borneo-cDO7ESaFJc.jpg
Kisah Burung Pembawa Pesan Kematian di Tanah Borneo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/17/337/2971592/misteri-gunung-lawu-paku-bumi-pulau-jawa-yang-bikin-bulu-kuduk-merinding-OqbrcvBkrY.jpg
Misteri Gunung Lawu, Paku Bumi Pulau Jawa yang Bikin Bulu Kuduk Merinding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/337/2964209/misteri-petilasan-klampis-ireng-tempat-yang-dikenal-paling-angker-di-ponorogo-gSe7VNsl1Z.jpg
Misteri Petilasan Klampis Ireng, Tempat yang Dikenal Paling Angker di Ponorogo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement