Benarkah Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul Menikah dengan Sultan Hamengkubuwono IX? Cek Faktanya





JAKARTA- Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul Menikah dengan Sultan Hamengkubuwono IX masih menjadi perdebatan di masyarakat.

Nyi Roro Kidul merupakan tokoh legenda yang begitu populer di tengah masyarakat Jawa. Ia dipercaya sebagai penguasa Pantai Selatan. Sosoknya juga digambarkan dengan wanita cantik pemilik kekuatan supranatural yang hebat.

Dalam mitos yang beredar di masyarakat Jawa, Kanjeng Ratu Kidul disebut sebagai pelindung dan pasangan spiritual dari pendiri kerajaan Mataram, yakni panembahan Senapati, serta keturunannya di Keraton Surakarta maupun Yogyakarta.

Salah satu pemimpin Kesultanan Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono IX juga tak lepas dari mitos yang beredar. Kabarnya ia kerap meminta para abdi dalem merawat sebuah kamar yang disebut-sebut sebagai tempat pertemuannya dengan Kanjeng Ratu Kidul.

Sosok pemimpin kesultanan Yogyakarta yang pernah menjabat sebagai wakil presiden itu menyatakan pernah bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul satu kali. Pertemuan itu disebutnya terjadi di Parangkusumo.

Disisi lain, Sastrawan Ananta Toer dalam pidato tertulisnya yang berjudul Sastra Sensor dan Negara: Seberapa Jauh Bahaya Bacaan? mengungkapkan bahwa kisah mengenai Kanjeng Ratu Kidul hanyalah mitos belaka