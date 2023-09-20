Sering Keliling ke Daerah, Ganjar Minta Ada TPN yang Ikut Mendampinginya

Ganjar Pranowo saat rapat dengan TPN di Gedung High End, Jakarta (Foto: Aziz Indra)

JAKARTA - Tak hanya mendengarkan penjelasan terkait persiapan yang akan dilakukan Tim Pemenangan Nasional (TPN), Ganjar Pranowo juga sempat melayangkan permintaan khusus kepada TPN dalam rapat siang ini, Rabu (20/9/2023).

Ganjar mengungkap, salah satu yang diminta perihal urusan teknis untuk terjun ke bawah untuk menyapa masyarakat. Dia ingin, dalam safarinya ada perwakilan TPN yang Ikut mendampinginya.

"Saya minta tolong bantuan dari teman-teman untuk menyiapkan," kata Ganjar usai rapat TPN yang digelar secara tertutup di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023).

Selain itu, kata dia, dalam rapat ini juga dirinya melakukan sinkronisasi jadwal yang dilakukan TPN dengan agendanya. Semisal, adanya undangan dari komponen masyarakat.

"Itu aja hal yang sifatnya teknis, karena yang lainnya sudah siap," ujarnya.

(Arief Setyadi )