Soal Pengumuman Cawapres Ganjar, Hasto: Nanti Ada Element of Surprise-nya

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto buka suara terkait waktu pengumuman sosok bakal calon wakil Presiden (bacawapres) pendamping Ganjar Pranowo.

Hasto menjelaskan waktu yang tepat ialah ketika sudah ada titik temu antara aspek strategis, kalkulasi elektoran dan kesiapan tim pemenangan.

“Itu (pengumuman bacawapres) nanti merupakan titik temu antara berbagai aspek yang sifatnya strategis, ada element of surprise-nya, ada kalkulasi elektoralnya, ada kalkulasi terkait dengan bagaimana terjadinya dukungan dari rakyat, kesiapan dari seluruh tim pemenangan,” kata Hasto di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023).

Oleh karenanya, tambah Hasto, pengumuman soal pendamping Ganjar -Bacapres yang didukung Partai Perindo- bisa saja terjadi sebelum atau saat masa pendaftaran pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibuka.