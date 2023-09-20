Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketua DPR Minta Masifkan Kembali Sosialisasi Bahaya Ancaman DBD

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |19:33 WIB
Ketua DPR Minta Masifkan Kembali Sosialisasi Bahaya Ancaman DBD
Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto: Dok Sindonews)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah agar kembali memasifkan sosialisasi tentang bahaya ancaman Demam Berdarah Dengue (DBD). Ia menekankan pentingnya langkah preventif pencegahan merebaknya penyakit DBD untuk menekan risiko kematian.

"Pemerintah agar segera bertindak menghadapi merebaknya DBD dan mengambil langkah-langkah antisipasi yang diperlukan untuk mencegah potensi melebarnya wabah di berbagai daerah di Indonesia," kata Puan, Rabu (20/9/2023).

Puan pun menyoroti peningkatan penyebaran penyakit DBD di daerah Kalimantan Barat (Kalbar). Tingginya lonjakan kasus DBD di daerah tersebut dinilai harus menjadi perhatian.

Menurut data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalbar, kasus penyakit DBD telah mencapai 2.303 kasus hingga September 2023. Angka ini mengalami lonjakan dibandingkan dengan Agustus 2023 lalu di mana terdapat 1.306 kasus. Depanjang tahun 2023, tercatat sudah ada 27 kasus kematian akibat DBD di Kalbar, dengan 19 di antaranya adalah anak-anak.

Kenaikan angka kasus DBD di wilayah Kalbar disinyalir akibat kemarau berkepanjangan yang meliputi sebagian wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Puan meminta adanya langkah konkret dari Pemerintah untuk menekan penyakit DBD di seluruh wilayah Indonesia.

"Di tengah peningkatan suhu lingkungan terjadi peningkatan populasi nyamuk Aedes Aegypti yang harus diwaspadai untuk menekan jumlah kasus DBD yang berpotensi terus meningkat," ujarnya.

Sementara itu menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), angka kasus DBD pada tahun 2023 juga meningkat di sejumlah daerah. Hingga Juli 2023, jumlah kasus DBD di Indonesia tercatat telah mencapai 35.694 kasus.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/338/3024242/pemprov-jakarta-segera-sebar-nyamuk-wolbachia-di-wilayah-kembangan-wHENDpEh6K.jpg
Pemprov Jakarta Segera Sebar Nyamuk Wolbachia di Wilayah Kembangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/338/3015868/waspada-1-991-kasus-dbd-di-depok-3-orang-meninggal-dunia-lXaSR5641x.jpg
Waspada! Ada 1.991 Kasus DBD di Depok, 3 Orang Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/525/3006185/waspada-23-255-warga-jabar-terserang-dbd-sepanjang-2024-193-meninggal-dunia-4JznjZuTZr.jpg
Waspada! 23.255 Warga Jabar Terserang DBD Sepanjang 2024, 193 Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/340/3005902/waspada-dbd-di-lampung-capai-3-316-kasus-12-orang-meninggal-dunia-GnFpcT3lrB.jpg
Waspada! DBD di Lampung Capai 3.316 Kasus, 12 Orang Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/338/2988750/kasus-dbd-di-depok-tembus-328-satu-pasien-meninggal-dunia-AnhoOyCOn9.jpg
Kasus DBD di Depok Tembus 328, Satu Pasien Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/338/2987865/dbd-meningkat-di-jakarta-pj-gubernur-minta-warga-pakai-lotion-antinyamuk-QqVZvtelm4.jpg
DBD Meningkat di Jakarta, Pj Gubernur Minta Warga Pakai Lotion Antinyamuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement