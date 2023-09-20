Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Tegas Ciptakan Kawasan ASEAN Stabil, Aman dan Kondusif

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |19:35 WIB
Panglima TNI Tegas Ciptakan Kawasan ASEAN Stabil, Aman dan Kondusif
Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bersama Panglima Angkatan Bersenjata Singapura, memimpin Sidang ke-24 Combined Annual Report Meeting Indonesia-Singapore High Level Committee (CARM-Indosin HLC) tahun 2023, di Ballroom Langham Hotel, Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Dalam sambutannya, Laksamana Yudo menegaskan, sidang ke-24 CARM-Indosin HLC menjadi momentum penting bagi kerjasama militer kedua negara, selain mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, dalam sidang ini dibahas pula kerjasama militer kedua negara yang disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis serta dapat memberikan citra positif kerjasama bilateral antara Indonesia dan Singapura di dunia Internasional.

"Tahun ini, hubungan diplomatik Indonesia dan Singapura memasuki usia ke-56 tahun, sejak dimulai tahun 1967. Usia setengah abad lebih dalam perjalanan hubungan kedua negara telah memberikan warna yang dinamis bagi kedua Angkatan Bersenjata. Hal tersebut diharapkan akan semakin memperkokoh hubungan militer antara TNI dan SAF dalam menghadapi setiap bentuk tantangan dan ancaman yang akan dihadapi di depan," ungkap Laksamana Yudo.

Kata dia, hal ini juga dimaksudkan untuk menciptakan wilayah ASEAN yang lebih aman dan lebih kondusif, sehingga stabilitas kawasan tetap terjaga untuk menopang perkembangan sektor-sektor yang lain, utamanya perkembangan sektor ekonomi, yang menjadikan wilayah Kawasan ASEAN sebagai kawasan dinamis dan maju. Acara pun diakhiri dengan penandatanganan bersama minutes sidang oleh kedua Panglima Angkatan Bersenjata.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191519/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-cAq5_large.jpg
Breaking News! Panglima TNI Rotasi 187 Perwira Tinggi dari 3 Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171362/panglima_tni-1b7q_large.jpg
Panglima TNI Beri Semangat Korps Kadet RI: Jangan Pandang Status, Masa Depan Ada di Tanganmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166828/istigisah-A8BN_large.jpg
Istighosah Ribuan TNI & Ustaz Adi Hidayat, Doa dan Iman Perkuat Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/512/3137718/panglima_tni_melakukan_peninjauan-4gU5_large.jpg
Transformasi Prajurit TNI: Mahir Bahasa Asing, Andal Kuasai Alutsista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/337/3134827/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-qcrX_large.jpg
Panglima TNI Tanamkan Nilai Kepemimpinan dan Nasionalisme ke Siswa SMA Taruna Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118570/masjid-HaVm_large.jpg
Panglima TNI Resmikan Masjid Jami Ar-Rohman, Ini Filosofi Kubah Baret Bintang 4 dan Menara Tongkat Komando
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement