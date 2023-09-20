Panglima TNI Tegas Ciptakan Kawasan ASEAN Stabil, Aman dan Kondusif

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bersama Panglima Angkatan Bersenjata Singapura, memimpin Sidang ke-24 Combined Annual Report Meeting Indonesia-Singapore High Level Committee (CARM-Indosin HLC) tahun 2023, di Ballroom Langham Hotel, Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Dalam sambutannya, Laksamana Yudo menegaskan, sidang ke-24 CARM-Indosin HLC menjadi momentum penting bagi kerjasama militer kedua negara, selain mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, dalam sidang ini dibahas pula kerjasama militer kedua negara yang disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis serta dapat memberikan citra positif kerjasama bilateral antara Indonesia dan Singapura di dunia Internasional.

"Tahun ini, hubungan diplomatik Indonesia dan Singapura memasuki usia ke-56 tahun, sejak dimulai tahun 1967. Usia setengah abad lebih dalam perjalanan hubungan kedua negara telah memberikan warna yang dinamis bagi kedua Angkatan Bersenjata. Hal tersebut diharapkan akan semakin memperkokoh hubungan militer antara TNI dan SAF dalam menghadapi setiap bentuk tantangan dan ancaman yang akan dihadapi di depan," ungkap Laksamana Yudo.

Kata dia, hal ini juga dimaksudkan untuk menciptakan wilayah ASEAN yang lebih aman dan lebih kondusif, sehingga stabilitas kawasan tetap terjaga untuk menopang perkembangan sektor-sektor yang lain, utamanya perkembangan sektor ekonomi, yang menjadikan wilayah Kawasan ASEAN sebagai kawasan dinamis dan maju. Acara pun diakhiri dengan penandatanganan bersama minutes sidang oleh kedua Panglima Angkatan Bersenjata.

(Awaludin)