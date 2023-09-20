Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Pilpres 2024, Ganjar: Tak Ada Daerah Khusus, Indonesia Semua Prioritas

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |19:37 WIB
JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo mengaku tak memiliki daerah atau wilayah tertentu yang akan difokuskan dalam rangka mendulang suara untuk kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

"Gambaran yang paling gampang ya seluruh (wilayah) Indonesia semua prioritas," kata Ganjar usai menghadiri rapat TPN yang digelar di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023).

Oleh karenanya, saat ini dia sedang mengatur dan mempersiapkan agenda safari ke berbagai daerah di Indonesia untuk menyapa dan mendengarkan langsung apa yang menjadi harapan dari masyarakat.

Bukan hanya wilayah yang berada di Tanah Air, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menegaskan bahwa warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri juga turut menjadi perhatiannya.

"Teman-teman Indonesia yang sedang di luar negeri saja prioritas. Mereka juga zoom bicara dengan saya, semua prioritaslah," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
