HOME NEWS NASIONAL

Kerja Sama Parpol Pengusung Ganjar Pranowo Saling Melengkapi dan Memperkuat

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |19:52 WIB
Kerja Sama Parpol Pengusung Ganjar Pranowo Saling Melengkapi dan Memperkuat
Rapat TPN Ganjar Pranowo di Gedung High End, Jakarta (Foto: Aziz Indra)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut empat partai politik (parpol) pendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden mempunyai hubungan yang positif. Hasto menilai kerja sama politik antar partai saling melengkapi dan memperkuat.

“Tentang partai politik, ya sebenarnya empat parpol ini sangat melengkapi. Kami tidak ada irisan dalam kontestasi Pileg, yang ada saling memperkuat,” kata Hasto usai hadir dalam rapat rutin TPN di Gedung High End, Kompleks MNC Centre, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023).

Hasto lantas menjelaskan, PDIP, Perindo dan Hanura menurutnya mempunyai kontestasi dengan kelompok kekaryaan pada era Soeharto. Sementara untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mempunyai irisan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Nasdem.

Halaman:
1 2
      
