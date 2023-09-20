Sederet Faktor Bikin Pemilih Perempuan Condong ke Ganjar Pranowo

JAKARTA - Bakal calon presiden (bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mempunyai daya tarik yang besar di kalangan pemilih perempuan. Hal tersebut terlihat dalam sejumlah survei.

Menurut Peneliti Charta Politika Indonesia Ardha Ranadireksa ada sejumlah faktor yang membuat Ganjar digandrungi kalangan pemilih perempuan. Salah satu faktornya, tentu kinerja Ganjar di bidang pemberdayaan perempuan saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

"Dari sisi program kerjanya sebagai Gubernur Jateng, program pemberdayaan perempuan Jateng juga sempat mendapat apresiasi dari Kemen PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) pada 2019 lalu," kata Ardha dalam keterangannya, Rabu (20/9/2023).

Jawa Tengah selama empat kali bertutut-turut dinobatkan Kemen-PPPA sejak 2021 sebagai provinsi terbaik kesetaraan gender melalui Anugrah Parahita Ekapraya.

Dalam konteks pembangunan sektor perempuan dan anak, khususnya strategi pengarusutamaan gender dianggap sebagai prestasi bagi Jawa Tengah.

Berbagai program juga telah dihasilkan Ganjar selama dua periode memimpin Jawa Tengah. Di antaranya program yang mendukung kesetaraan gender, seperti menginisiasi Sekolah Cerdas Perempuan Masa Kini atau Serat Kartini.

Kemudian, menggelar pelatihan-pelatihan bagi perempuan rentan yang tersebar di 130 titik di 35 kabupaten/kota serta mengembangkan sektor perekonomian bagi perempuan.

Ardha menambahkan, elektabilitas Ganjar di kalangan perempuan meroket juga tak terlepas dari pribadinya. Ganjar kerap menampilkan dirinya sebagai sosok yang family man atau menjadikan keluarga sebagai prioritas utama, bisa dilihat kebersamaannya bersama keluarga dalam berbagai kesempatan.

"Kalau kita lihat Ganjar lebih banyak menampilkan istrinya dalam beberapa kesempatan sosialisasi, baik secara langsung ataupun di media sosial. Bahkan, dalam beberapa acara terakhir, Ganjar kerap membawa Alam, anaknya. Hal ini setidaknya memberikan persepsi kepada masyarakat bahwa Ganjar merupakan sosok family man," tuturnya.