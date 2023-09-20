Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ikut Rapat TPN, Ganjar Matangkan Persiapan Pendaftaran Pilpres 2024

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |20:14 WIB
Ikut Rapat TPN, Ganjar Matangkan Persiapan Pendaftaran Pilpres 2024
Ganjar Pranowo ikut rapat bersama TPN di Gedung High End, Jakarta (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo untuk pertama kalinya mengikuti rapat Tim Pemenangan Nasional (TPN) pada siang hari ini, Rabu (20/9/2023). Dalam rapat tersebut, Ganjar mengaku mendapatkan banyak penjelasan perihal persiapan yang akan dilakukan TPN.

Ganjar menyampaikan bahwa salah satu persiapan yang tengah dilakukan oleh TPN terkait dengan tahapan Pemilu terdekat, yakni pendaftaran Capres-Cawapres.

"Beberapa tadi dijelaskan soal persiapan jadwal Pilpres, kapan pendaftaran persiapannya, maka TPN akan menyiapkan itu," kata Ganjar usai rapat TPN di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023).

Tak hanya itu, Ganjar mengakui dalam rapat kali ini, dirinya sempat dimintakan sejumlah masukan kepada TPN. Apalagi, dia selama ini selalu berkeliling ke sejumlah daerah bertemu masyarakat.

"Karena kan banyak sekali yang mengundang saya dan tadi saya sampaikanlah, karena kan banyak sekali yang mengundang saya," ujarnya.

Dalam rapat TPN kali ini, turut dihadiri para Sekjen partai politik pendukung Ganjar Pranowo. Selain itu, Ketua TPN Arsjad Rasjid dan wakilnya, Jenderal (Purn) TNI Andika Perkasa juga hadir dalam rapat.

(Arief Setyadi )

      
