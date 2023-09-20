Ganjar Bangga dengan Hasil Kerja TPN dan Parpol Pendukung

JAKARTA - Sekjen PPP Arwani Thomafi mengungkap Bakal Calon Presiden (Capres) yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo merasa bangga dengan kerja Tim Pemenangan Nasional (TPN) dan partai politik (parpol) pendukung. Rapat TPN ke-3 ini diselenggarakan di Gedung High End, Komplek MNC, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023).

Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, merakyat, berprestasi, berpengalaman dan family man itu baru pertama menghadiri rapat TPN tersebut. Rapat itu dihadiri ketua dan wakil ketua TPN, Sekjen dari masing-masing parpol pendukung yakni, PDIP, PPP, Hanura dan Partai Perindo.

"Kesempatan yang sama Bapak Ganjar Pranowo juga menyampaikan rasa bangga beliau terhadap apa yang telah dikerjakan selama ini oleh teman-teman partai politik pengusung capres Ganjar pranowo," kata Arwani saat menggelar konferensi pers, Rabu (20/9/2023).

Tak lupa, Ganjar mengapresiasi kerja tim relawan yang memiliki jiwa militan dalam mendukung Ganjar. Dalam rapat itu, Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDI Perjuangan (TKRPP-PDIP) Ahmad Basarah juga menyampaikan poin penting terkait perkembangan situasi terkini.