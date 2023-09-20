Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI: Strategi Pertahanan Nusantara Adalah Perpaduan Strategi dari Ketiga Matra

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |20:45 WIB
Panglima TNI: Strategi Pertahanan Nusantara Adalah Perpaduan Strategi dari Ketiga Matra
Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono (foto: dok ist)
JAKARTA - Strategi Pertahanan Nusantara adalah strategi militer yang dibangun dengan memanfaatkan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan sehingga mampu menjadi pertahanan negara yang melindungi seluruh wilayah NKRI dengan kekuatan yang menyeimbangkan dan menguatkan kekuatan pertahanan dalam menghadapi ancaman yang ada.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, saat menjadi Keynote Speaker pada Seminar Nasional dengan tema “Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tinjauan Strategi Pertahanan Nusantara," di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023).

Lebih lanjut, Panglima TNI menyampaikan bahwa seimbang dalam arti proporsional mampu hadir untuk menghadapi kekuatan musuh mengikuti poros datangnya ancaman yang ada, sedangkan menguatkan dalam arti mampu memberikan kekuatan yang mampu diwujudkan secara mandiri dalam kondisi tertentu.

“Strategi pertahanan Nusantara ini memadukan strategi dari ketiga matra yaitu strategi pertahanan pulau besar oleh Angkatan Darat, Strategi Pertahanan Laut Nusantara oleh TNI AL dan Strategi Udara Kepulauan Nusantara oleh TNI AU menjadi satu kesatuan strategi militer yang komprehensif dalam menjaga kedaulatan, integritas dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Panglima TNI.

“Seminar ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-78 TNI, kegiatan ini sangat penting bagi kita sebagai langkah dan upaya dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis serta diharapkan dapat menjadi pijakan yang kokoh untuk mengembangkan dan memberikan rasa percaya diri bagi TNI dalam melaksanakan tugas pokoknya di masa depan,” tegasnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
