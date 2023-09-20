Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tok, Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres Disepakati DPR RI pada 19-25 Oktober 2023

Irfan Maulana , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |21:31 WIB
Tok, Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres Disepakati DPR RI pada 19-25 Oktober 2023
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ) Komisi II menyepakati mempercepat jadwal pendaftaran Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres Cawapres). Jadwal pendaftaran yang disepakati yakni pada 19 hingga 25 Oktober 2023.

Kesepakan itu muncul setelah wakil rakyat itu melakukan rapat konsultasi Peraturan KPU (PKPU) dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang memimpin rapat. Awalnya, Doli menyampaikan soal dua opsi jadwal pendaftaran Capres-Cawapres yakni pada 10-16 Oktober 2023 dan 19-25 Oktober 2023. Doli lantas bertanya kepada anggota komisi II DPR RI lainnya soal dua opsi tersebut.

"Sebelum saya sampaikan ini kita anggap aja karena Pak Gaus (anggota Komisi II DPR RI) yang bicara. kita setuju Pak Gaus atau ada yang nolak Pak Gaus?," tanya Doli.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193160//dpr-NrJt_large.jpg
KUHP dan KUHAP Resmi Berlaku, DPR: Selamat Menikmati Dua Aturan Hukum Pidana Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192581//pimpinan_dpr_gelar_rakor_pemulihan_pascabencana_aceh-OUnE_large.jpg
Pimpinan DPR Gelar Rakor Pemulihan Pascabencana Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192260//dpr-Du8N_large.jpg
DPR: RPJMN Prioritaskan Transformasi Ekonomi sebagai Agenda Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191342//pkb-bHLy_large.jpg
Ida Fauziyah: PKB Lahir Bukan karena Ambisi Kekuasaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189674//dpr-F3XT_large.jpg
Polisi Ciduk Pelaku Perusakan Kebun Teh Pengalengan, DPR: Tangkap Aktor Intelektualnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189666//dpr-rYv8_large.jpg
DPR Dorong Jakarta Jadi Rumah Nyaman untuk Warganya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement