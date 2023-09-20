Ganjar: Pemimpin Tertinggi Harus Turun Tangan dalam Penyelesaian Konflik Kelompok Marjinal

JAKARTA - calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo mengungkapkan pandangannya terhadap peran pemimpin dalam menangani permasalahan di negeri ini.

Pada acara 'Tiga Bacapres Bicara Gagasan' di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Ganjar Pranowo menyatakan bahwa pemimpin tertinggi harus berperan aktif dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, termasuk konflik yang tengah berkecamuk di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.

Menurut Ganjar, seorang pemimpin tidak boleh mencuci tangan terkait masalah yang terjadi. "Pemimpin harus bertanggung jawab atas kebijakan yang diambilnya," tegasnya. Ganjar juga membagikan pengalamannya dalam mengatasi konflik di Kendeng saat ia menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2013.

"Cuma tradisi kita tak terlalu banyak orang mau ‘Saya yang salah dan tanggung jawab’. Maka ketika kemudian tidak selesai dan menjadi isu nasional, yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, kamu sendiri yang harus turun tangan menyelesaikan, bukan orang lain,” papar Ganjar.

BACA JUGA: Ganjar Bangga dengan Hasil Kerja TPN dan Parpol Pendukung

Lebih lanjut, Ganjar menceritakan tentang pengalamannya menyelesaikan permasalahan rumah yang berada di tengah jalan di Brebes. Baginya, pemerintah tertinggi harus turun tangan untuk menyelesaikannya jika permasalahan tersebut tak kunjung terselesaikan dan justru berkembang menjadi masalah besar.