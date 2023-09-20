Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Disinggung Peluang Duet Bareng Prabowo, Ganjar: Semua Bisa Terjadi

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |22:28 WIB
Disinggung Peluang Duet Bareng Prabowo, Ganjar: Semua Bisa Terjadi
JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres), Ganjar Pranowo angkat bicara ihwal kemungkinan dirinya akan berduet dengan Prabowo Subianto dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Ganjar mengatakan bahwa dalam dinamika politik, segala bentuk kemungkinan sebenarnya bisa terjadi selama belum ada keputusan final untuk benar-benar maju dalam pertarungan.

"Kalau politik itu sebelum nanti ditetapkan di KPU semua peluang bisa terjadi," kata Ganjar kepada wartawan di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023).

Diketahui, simulasi duet pasangan Ganjar-Prabowo sempat berkembang sebelumnya. Namun, isu ini sempat redup ketika kedua tokoh ini telah membentuk poros masing-masing.

Dimana, Ganjar Pranowo didukung oleh PDI-Perjuangan, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hanura.

Sementara, Prabowo Subianto didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gelora, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Garuda.

(Khafid Mardiyansyah)

      
