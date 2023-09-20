Angela Herliani Tanoesoedibjo Jadi Wakil Ketua TPN Ganjar Pranowo Kalangan Tokoh Muda Generasi Z

JAKARTA - Teka-teki tokoh muda dari kalangan Gen Z yang mengisi posisi Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dibuka oleh Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Andika mengatakan sosok tersebut ialah Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesi Angela Herliani Tanoesoedibjo.

Andika mengatakan Angela Herliani Tanoesoedibjo ditunjuk menjadi salah satu Wakil ketua tim pemenangan nasional (TPN) Ganjar Pranowo dari kalangan generasi Z.

Dengan ditunjuknya Angela, kini posisi wakil ketua tim pemenangan menjadi empat orang di antaranya mantan Panglima TNI Jenderal purn Andika Perkasa, mantan Wakapolri Komjen purn Gatot Eddy Pramono, serta Ketua Harian DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang.

"Jadi selain saya, mas TGB, mas Gatot ada mbak Angela," kata Andika di Rumah Aspirasi Ganjar Pranowo Pranowo Presiden 2024, Jalan Diponogoro No 27 RT.9/RW.2 Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023).

Angela ditunjuk sebagai Wakil Ketua TPN dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti ketokohan, petinggi Partai Perindo yang merupakan pengusung Ganjar Pranowo dan juga pertimbangan dari kelompok-kelompok profesional fungsional. Anggela juga representasi dari demografi pemilih. Lebih lanjut Andika mengatakan bahwa nama Angela sebenarnya telah muncul sejak rapat pekan lalu.