Rumah di Penjaringan Jakut Terbakar, 12 Damkar Dikerahkan

Rumah di Penjaringan, Jakarta Utara, terbakar. (Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah rumah di Jalan Rawa Bebek Selatan RT 5 RW 13, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Selasa (19/9/2023) malam.

"Objek rumah tinggal bangunan rendah," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta.

Sebanyak 12 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Sedangkan situasi terkini petugas pemadam kebakaran sedang melakukan pendinginan.

"Situasi proses pendinginan (kuning). Pengerahan unit 12/50 personel," katanya.

Sementara itu, belum diketahui penyebab dan nilai kerugian dari kebakaran yang melanda bangunan rumah tinggal tersebut.

(Erha Aprili Ramadhoni)