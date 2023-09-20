Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Para Pemeran Film Porno Merasa Ditipu Sutradara

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |03:35 WIB
Para Pemeran Film Porno Merasa Ditipu Sutradara
Pemeran film porno merasa ditipu sang sutradara. (MPI/Riyan Rizki)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap para pemeran terkait kasus rumah produksi film porno di Jakarta Selatan.

Usai diperiksa, masing-masing pemeran mengaku merasa ditipu oleh tersangka I yang merupakan sutradara film porno tersebut.

“Memang saya merasa dijebak karena di sini saya juga sebenarnya enggak tahu kalau itu bakal ada web dewasa,” kata Virly Virginia usai dilakukan pemeriksaan, Selasa (19/9/2023).

Virly berperan di dalam film berjudul "Kramat Tunggak".

Senada dengan Virly, Melly 3GP yang berperan di film "Birahi Muda" juga merasa ditipu oleh tersangka I. Ia mengaku tersangka I menghubunginya melalui akun media sosial untuk menjalin kerja sama.

Namun, kata dia, seiring berjalannya waktu, proyek yang disebutkan oleh I mengarah ke film dewasa. Dalam kerja sama itu, dia mengaku hanya dibayar Rp1 juta.

“Tadinya cuma dibilang mau bikin konten YouTube aja. Setelah tahu dari beberapa temen yang meranin pun, aku enggak mau yang adegannya terlalu vulgar. Kebetulan aku enggak ada adegan ciuman sama bersetubuh. Cuma teknik kamera,“ tuturnya.

Halaman:
1 2
      
