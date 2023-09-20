Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca DKI Jakarta Diperkirakan Cerah Berawan sejak Pagi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |04:40 WIB
Cuaca DKI Jakarta Diperkirakan Cerah Berawan sejak Pagi
Cuaca DKI Jakarta diprediksi cerah berawan. (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMK) memprakirakan cuaca wilayah DKI Jakarta cerah berawan pada Rabu (20/9/2023).

Pada pagi hari, seluruh wilayah Ibu Kota diperkirakan cerah berawan.

Siang harinya, wilayah Jakarta Selatan diperkirakan diguyur hujan ringan. Wilayah lainnya diprakirakan cerah berawan.

Pada malam hingga dini hari, seluruh wilayah DKI Jakarta diprediksi cerah berawan.

Suhu udara hari ini berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan 55 hingga 90 persen.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Telusuri berita news lainnya
