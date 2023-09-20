Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemeran Laki-Laki Konten Jilat Es Krim Oklin Fia Sudah Diperiksa Polisi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |08:14 WIB
Pemeran Laki-Laki Konten Jilat Es Krim Oklin Fia Sudah Diperiksa Polisi
Pemeran laki-laki konten es krim Oklin Fia diperiksa polisi (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin menyebutkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap pria yang berperan memegang es krim yang dijilat selebgram Oklin Fia dalam video viral beberapa waktu yang lalu.

“(Pemeran laki-laki) sudah diperiksa,” kata Komarudin kepada wartawan dikutip Rabu (20/9/2023).

Komarudin mengaku belum bisa membeberkan hasil pemeriksaan terhadap pemeran laki-laki tersebut. “Hasilnya belum bisa disampaikan, nanti kita gelarkan rilis,” jelasnya.

Sebelumnya, Selebgram atau seleb Tiktok pembuat konten jilat es krim, Oklin Fia buka suara terkait pemeran pria yang ada di dalam video tersebut. Dia menyebutkan, dirinya tidak memiliki hubungan spesial dengan pria tersebut.

“Bukan (pacar), orang make-up,” kata Oklin kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Oklin tidak menjelaskan secara rinci terkait sosok make-up tersebut. Ia menegaskan sosok pria tersebut hanyalah seorang make-up.

“Intinya orang make-up,” tandas dia.

Halaman:
1 2
      
