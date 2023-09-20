Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Maling HP Seharga Rp25 Juta di Gandaria Utara

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |09:01 WIB
Polisi Tangkap Maling HP Seharga Rp25 Juta di Gandaria Utara
Polisi tangkap maling HP di Gandaria Utara. (Foto: Ilustrasi/Dok Ist)
JAKARTA - Polisi menangkap pelaku pencurian handphone yang ada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kini, handphone tersebut telah diberikan kembali pada korbannya.

Kapolsek Kebayoran Baru, Kompol Tribuana mengatakan, kasus itu terjadi di kawasan Gandaria Utara dan menimpa HF. Korban harus kehilangan handphonenya yang diperkirakan seharga Rp25 juta.

"Tersangka HP ditangkap di kontrakannya kawasan Bekasi," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (20/9/2023).

Menurutnya, kasus itu terungkap pasca polisi melalukan serangkaian tindakan penyelidikan hingga diketahui handphone korban berada di daerah Bekasi. Polisi lalu melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang menguasai handphone milik korban.

"Saat ini masih dilakukan pengembangan lebih lanjut," katanya.

(Qur'anul Hidayat)

      
