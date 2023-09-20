Pabrik Botol di Bekasi Kebakaran, Kerugian Diduga Capai Miliaran Rupiah

BEKASI - Sebuah pabrik botol yang berlokasi di Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, kebakaran. Lantaran lokasi pabrik yang berdekatan dengan pemukiman warga, kebakaran yang membesar sempat membuat panik warga yang tinggal di sekitar lokasi.

Warga pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Setelah tiga jam, api berhasil di padamkan dengan mengerahkan sebelas unit mobil dari pemadadam kebakaran Kota Bekasi.

Dari video amatir terlihat api membesar membakar pabrik botol Rabu (10/9/2023), pagi. Petugas pemadam kebakaran langsung berjibaku memadamkan titik api yang berada di tumpukan botol hingga tidak merambat ke seluruh bangunan pabrik.

Api yang membesar membakar beberapa forklift dan satu unit truk engkel. Selain itu, lokasi pabrik yang berdekat dengan pemukiman membuat warga panik.

"Api besar mulai membakar pabrik botol sekitar pukul setengah tiga rabu pagi tadi," ujar salah satu warga bernama, Awaludin.

Dia mengatakan, sempat terdengar ledakan beberapa kali saat kebakaran terjadi hingga membuat warga sekitar panik. Selain botol, ada material lain yang mudah terbakar yakni biji plastik.

Selain harus mengurai tumpukan botol untuk memadamkan titik api di paling bawah, petugas damkar juga kesulitan sumber air saat pemadaman hingga harus mengambil air di Kalimalang.

"Untuk penyebab sementara kebakaran di pabrik botol di duga akibat korsleting listrik," ujar petugas pemadam kebakaran Kota Bekasi, Rusmanto.