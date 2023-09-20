Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap 9 Pelaku Pembacokan Pria di Bogor, 4 Jadi Tersangka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |10:23 WIB
Polisi Tangkap 9 Pelaku Pembacokan Pria di Bogor, 4 Jadi Tersangka
Polisi tangkap para pelaku pembacokan di Bogor. (Foto: Ilustrasi/Dok Ist)
A
A
A

BOGOR - Polisi menangkap 9 orang terkait pembacokan pria paruh baya di wilayah Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Dari jumlah tersebut, 4 orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka.

"Yang naik status (tersangka) 4 orang, lainnya tidak terlibat langsung," kata Kapolsek Cijeruk Kompol Hida Tjahjono dalam keterangannya, Rabu (20/9/2023).

 BACA JUGA:

Penangkapan tersebut berdasarkan keterangan berbagai saksi, rekaman CCTV dan video amatir warga sekitar. Adapun keempat pelaku yakni berinisial RA (19), AA (17), FR (17) dan RP (19).

"Barang buktinya senjata tajam, pakaian para pelaku dan motor," tambahnya.

Atas perbuatannya tersebut para pelaku akan dijerat Pasal 170 ayat 2 dan atau 351 KUHP dan atau UU RI No 12 tahun 1951 serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
bogor Pria Dibacok Pembacokan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164705/manik-6IZk_large.jpg
Polisi Periksa 8 Saksi dan Analisis CCTV di TKP Pembacokan Kontributor iNews Media Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/512/3163974/pembacokan-lT4A_large.jpg
Kontributor iNews Media Group Grobogan Dibacok OTK, Polisi Buru Pelaku 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/340/3154424/bacok-HofB_large.jpg
Bacok Warga, Kepala Desa di Lampung Timur Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/338/3149641/ilustrasi_penjara-xXry_large.jpg
Remaja Tewas Dibacok saat Tawuran di Jatinegara, 2 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148641/pembacokan-Li0p_large.jpg
Terekam CCTV, Pemotor Dibacok di Radio Dalam Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/340/3145318/warga_konawe_selatan_dibacok_karyawan_perusahaan_sawit_usai_sholat_idul_adha-9OhR_large.jpg
Warga Konawe Selatan Dibacok Karyawan Perusahaan Sawit Usai Sholat Idul Adha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement