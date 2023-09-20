Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Unjuk Rasa Solidaritas Warga Pulau Rempang, 1.000 Personel Dikerahkan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |10:49 WIB
Ada Unjuk Rasa Solidaritas Warga Pulau Rempang, 1.000 Personel Dikerahkan
Seribu polisi dikerahkan mengamankan demo di Patung Kuda. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah elemen masyarakat akan menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023). Adapun aksi ini dilakukan untuk membela masyarakat Pulau Rempang, Batam.

Menanggapi hal ini, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin menyebutkan pihaknya mengerahkan 1000 personel siaga untuk mengamankan aksi unjuk rasa tersebut.

 BACA JUGA:

“Untuk di Patung Kuda kita siapkan personel 10 SSK, kurang lebih 1000 personel,” kata Komarudin saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (20/9/2023).

Pihaknya juga menyiapkan rekayasa lalu lintas imbas adanya aksi unjuk rasa itu. Rencananya akses menuju Jalan Medan Merdeka Barat akan dilakukan pengalihan.

 BACA JUGA:

“Sedang disiapkan, rencana Medan Merdeka Barat dialihkan. Konsep sama dari arah selatan kita arahan ke Merdeka Selatan dan Budi Kemuliaan, kemudian dari arah Gajah Mada kita arahkan ke Tomang dan Juanda,” ucap dia.

Lebih lanjut, ia mengimbau kepada masyarakat yang beraktifitas untuk bisa mehindari kawasan Patung Kuda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190586/polri-cA3m_large.jpg
2.154 Aparat Gabungan Dikerahkan Kawal Demo Nelayan di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/338/3188655/polda_metro_tangkap_pelaku_diduga_rencanakan_demo_rusuh_pada_10_desember-lQFU_large.jpg
Sita 6 Bom Molotov dari Provokator, Polisi : Bakal Digunakan pada Demo 10 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187836/polri-n8ic_large.jpg
1.038 Orang Diproses Hukum Terkait Demo Agustus, Jimly ke Kapolri: Kaji Ulang, Terlalu Banyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184341/demo-i5lo_large.jpg
MK Didemo Massa Terkait Polemik Ijazah Arsul Sani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183538/polri-tmiG_large.jpg
Kapolri: Agustus Kelabu dan Black September Sangat Mencekam, Bisa Kita Pulihkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181980/polda_metro_jaya-Z3Oo_large.jpg
Polisi Pastikan Dua Kerangka Tubuh Manusia di Gedung ACC Kwitang adalah Reno dan Farhan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement