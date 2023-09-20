Ada Unjuk Rasa Solidaritas Warga Pulau Rempang, 1.000 Personel Dikerahkan

JAKARTA - Sejumlah elemen masyarakat akan menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023). Adapun aksi ini dilakukan untuk membela masyarakat Pulau Rempang, Batam.

Menanggapi hal ini, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin menyebutkan pihaknya mengerahkan 1000 personel siaga untuk mengamankan aksi unjuk rasa tersebut.

“Untuk di Patung Kuda kita siapkan personel 10 SSK, kurang lebih 1000 personel,” kata Komarudin saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (20/9/2023).

Pihaknya juga menyiapkan rekayasa lalu lintas imbas adanya aksi unjuk rasa itu. Rencananya akses menuju Jalan Medan Merdeka Barat akan dilakukan pengalihan.

“Sedang disiapkan, rencana Medan Merdeka Barat dialihkan. Konsep sama dari arah selatan kita arahan ke Merdeka Selatan dan Budi Kemuliaan, kemudian dari arah Gajah Mada kita arahkan ke Tomang dan Juanda,” ucap dia.

Lebih lanjut, ia mengimbau kepada masyarakat yang beraktifitas untuk bisa mehindari kawasan Patung Kuda.