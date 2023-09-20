Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ibu 3 Anak Nekat Curi Telur di Tangsel, Alasannya Bikin Terenyuh

Hambali , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |11:00 WIB
Ibu 3 Anak Nekat Curi Telur di Tangsel, Alasannya Bikin Terenyuh
Ibu pencuri telur/Foto: Ig
TANGERANG SELATAN - Seorang ibu berinisial PL (44) nekat mencuri sejumlah telur di sebuah minimarket di wilayah Jurang Mangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel).

Perempuan paruh baya itu tepergok hingga langsung diamankan pegawai minimarket. Petugas kepolisian yang mendapat informasi tersebut, langsung mendatangi lokasi kejadian.

Namun, setelah mendengar langsung pengakuan PL di lokasi, Bhabinkamtibmas Kelurahan Jurang Mangu Barat, Aiptu Samsul Hairudin dan Panit 1 Polsek Pondok Aren Ipda Ferry Prabawa merasa iba dengan alasan yang dilontarkan ibu yang memiliki 3 anak itu.

"Selanjutnya setelah dilakukan introgasi diketahui ternyata ibu itu nekat mencuri telur untuk memenuhi kebutuhan makan," terang Kapolsek Pondok Aren Kompol Bambang Askar Sodiq, dihubungi Rabu (20/08/23).

Ibu PL merupakan warga Pondok Jati Kelurahan Jurang Mangu Barat. Hal itu pun telah dikonfirmasi langsung dengan ketua lingkungan setempat. Suaminya disebut bekerja sebagai seorang driver ojek online dengan 3 orang anak yang statusnya masih bersekolah.

"Anggota kita Bhabinkamtibmas Aiptu Samsul Hairudin dan Ipda Ferry Prabawa kemudian mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan cara damai dan membantu membayarkan telur yang diambil oleh ibu itu," jelasnya.

Menurut Bambang, atas dasar kemanusiaan pihaknya mendukung penuh penyelesaian masalah itu dengan kekeluargaan. Dia juga meminta dengan hormat agar pihak minimarket tak membawa masalah itu ke ranah hukum.

