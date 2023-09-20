Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Breaking News! Truk Kontainer Kecelakaan Beruntun di Tol Cakung, Peti Kemas Terlempar ke Jalan

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |11:14 WIB
Breaking News! Truk Kontainer Kecelakaan Beruntun di Tol Cakung, Peti Kemas Terlempar ke Jalan
Kecelakaan Truk Terjadi di Tol Cakung/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Tol Cakung arah Cikunir tepatnya KM 53, Jakarta Timur, Rabu (20/9/2023).

Kecelakaan beruntun tersebut membuat bodi truk ringsek dan peti kemas terjatuh hingga menutup jalan.

Dalam tayangan yang diunggah @jakut.info kecelakaan beruntun tersebut yang melibatkan sejumlah truk dan terjadi sekitar pukul 07.55 WIB. Terlihat bodi bagian depan truk kontainer ringsek parah dan peti kemas terjatuh dari truk hingga menutupi jalan.

Kemudian bodi depan Truk tersebut masih dalam keadaan menabrak bagian belakang truk barang. Diduga truk kontainer yang menabrak bagian belakang truk lainnya melaju dalam keadaan kencang.

Akibat kecelakaan tersebut peti kemas yang dibawa Truk kontainer tersebut terlepas hingga menghalangi Jalan tol. Sejumlah kendaraan yang hendak melintas di lokasi tersebut terlihat melintas dengan melambat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193056/kecelakaan-gxJe_large.jpg
Sopir Teledor, Mobil Sedan Tabrak Transjakarta di Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192759/kecelakaan-rP9d_large.jpg
Truk Tabrak Separator di Tol Wiyoto Wiyono Arah Cawang, Lalin Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/340/3192702/atlet-gbjy_large.jpg
Tragis, 2 Atlet Terjun Payung Tewas Jatuh dari Ketinggian 10.000 Kaki di Pangandaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/18/3192520/anthony_joshua-nBvI_large.jpg
Petinju Anthony Joshua Kecelakaan Mobil di Nigeria, 2 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190643/kecelakaan-sZQN_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Transjakarta: Kasusnya Ditangani Ditlantas Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190253/prabowo_subianto-kwtN_large.jpg
Ibu Siswa SD Kalibaru yang Ditabrak Mobil MBG Terharu Dijenguk Prabowo di RS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement