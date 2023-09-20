Breaking News! Truk Kontainer Kecelakaan Beruntun di Tol Cakung, Peti Kemas Terlempar ke Jalan

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Tol Cakung arah Cikunir tepatnya KM 53, Jakarta Timur, Rabu (20/9/2023).

Kecelakaan beruntun tersebut membuat bodi truk ringsek dan peti kemas terjatuh hingga menutup jalan.

Dalam tayangan yang diunggah @jakut.info kecelakaan beruntun tersebut yang melibatkan sejumlah truk dan terjadi sekitar pukul 07.55 WIB. Terlihat bodi bagian depan truk kontainer ringsek parah dan peti kemas terjatuh dari truk hingga menutupi jalan.

Kemudian bodi depan Truk tersebut masih dalam keadaan menabrak bagian belakang truk barang. Diduga truk kontainer yang menabrak bagian belakang truk lainnya melaju dalam keadaan kencang.

Akibat kecelakaan tersebut peti kemas yang dibawa Truk kontainer tersebut terlepas hingga menghalangi Jalan tol. Sejumlah kendaraan yang hendak melintas di lokasi tersebut terlihat melintas dengan melambat.