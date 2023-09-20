Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

12 Kecamatan di Kabupaten Tangerang Terancam Kekeringan, Pemda Gelar Sholat Istisqa

Isty Maulidya , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |15:46 WIB
12 Kecamatan di Kabupaten Tangerang Terancam Kekeringan, Pemda Gelar Sholat Istisqa
Pemkab Kabupaten Tangerang gelar Sholat Istisqa (foto: MPI/Isty)
A
A
A

TANGERANG - Pegawai di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang menggelar Sholat Istisqa di Lapangan Raden Arya Yudha Negara Puspemkab Tangerang, Tigaraksa pada Rabu (20/09/23).

Salat Istisqa juga diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Moch Maesyal Rasyid dan dipimpin oleh Ketua MUI KH. Uwes Nawawi. Salat Istisqa digelar sebagai upaya memohon hujan dan keberkahan dalam menghadapi kemarau panjang yang saat ini terjadi.

"Kita melaksanakan sholat istisqa memohon kepada Allah SWT agar diturunkan hujan yang berkah dan bermanfaat," ucap Sekda Maesyal Rasyid.

Sholat Istisqa ini tetap dilakukan meskipun hujan sudah turun pada Selasa sore (19/09/23) di sebagian wilayah Tangerang. Hanya saja, masih ada ancaman kekeringan yang melanda 12 kecamatan dan 42 desa/kelurahan dapat segera berakhir dan diturunkan hujan yang bermanfaat untuk tumbuhan, hewan ternak, terlebih untuk manusia.

Telusuri berita news lainnya
