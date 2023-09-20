12 Kecamatan di Kabupaten Tangerang Terancam Kekeringan, Pemda Gelar Sholat Istisqa

TANGERANG - Pegawai di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang menggelar Sholat Istisqa di Lapangan Raden Arya Yudha Negara Puspemkab Tangerang, Tigaraksa pada Rabu (20/09/23).

Salat Istisqa juga diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Moch Maesyal Rasyid dan dipimpin oleh Ketua MUI KH. Uwes Nawawi. Salat Istisqa digelar sebagai upaya memohon hujan dan keberkahan dalam menghadapi kemarau panjang yang saat ini terjadi.

"Kita melaksanakan sholat istisqa memohon kepada Allah SWT agar diturunkan hujan yang berkah dan bermanfaat," ucap Sekda Maesyal Rasyid.

Sholat Istisqa ini tetap dilakukan meskipun hujan sudah turun pada Selasa sore (19/09/23) di sebagian wilayah Tangerang. Hanya saja, masih ada ancaman kekeringan yang melanda 12 kecamatan dan 42 desa/kelurahan dapat segera berakhir dan diturunkan hujan yang bermanfaat untuk tumbuhan, hewan ternak, terlebih untuk manusia.