Kepergok, Maling Motor di Bogor Bonyok Dihajar Warga

BOGOR - Maling motor berinisial SO, babak belur dihajar massa di wilayah Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat ini, pelaku sudah diamankan polisi dan masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut.

Kanit Reskrim Polsek Citeureup AKP Yayan mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 12.30 WIB. Awalnya, korban yang diketahui berinisial AGP memarkirkan motornya di depan kantor pegadaian.

"Korban sedang berada di dalam kantor pegadaian untuk menggadaikan handphone," kata Yayan dalam keterangannya, Rabu (20/9/2023).

Tak lama, salah satu pegawai kantor pegadaian memberitahu bahwa motornya hendak dibawa oleh maling. Korban langsung berlari ke arah parkiran sambil berusaha mempertahankan motornya.

"Korban loncat ke depan motor menghadang pelaku. Pelaku berusaha kabur, korban memukuli pelaku namun pelaku terus ngegas. Akhirnya pelaku terjatuh dan melarikan diri ke arah minimarket," ujarnya.