Polisi Bongkar Pabrik Ciu Berkedok Usaha Konfeksi di Jakarta Barat

JAKARTA - Polisi membongkar pabrik miras ilegal jenis ciu berkedok konveksi di sebuah ruko di Jalan Jembatan Besi 2, Tambora, Jakarta Barat. Dalam pengungkapan ini, Polisi mengamankan pelaku berinisial KL alias Johan.

"Pelaku atas nama KL alias Johan menyewa ruko empat lantai yang dikamuflase sebagai tempat konveksi dan diplang bagian depannya disamarkan dengan papan nama Firma hukum yang memang dulu pernah disewa, namun sudah selesai proses sewanya. Namun masih terpasang plang di ruko tersebut," kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Syahduddi kelada wartawan, Rabu (20/9/2023).

Syahduddi menuturkan, pengungkapan mulanya dilakukan oleh Polsek Tambora, Jakarta Barat, yang mendapati informasi mengenai adanya home industri memproduksi miras ilegal di sebuah ruko menggunakan plang law firm Fahris & partners.

Akan tetapi, setelah diselidiki kantor lawyer hukum itu pun sudah tidak berkantor lagi dan sudah beralih menjadi usaha konveksi baju.

"Pada saat dilakukan pengecekan ke ruang bagian belakang di lantai 1 ruko, ditemukan ribuan botol miras jenis ciu tanpa merk. Kemudian saat dicek ke lantai 3 ditemukan bahan pembuatan ciu dan di lantai 4 ruko dijadikan tempat produksi Miras ilegal itu," ujar Syahduddi.

Selain KL yang berperan sebagai koki pembuatan ciu itu, ia juga merangkap sebagai pengendali dan menampung hasil penjualan.

Syahduddi juga menyebutkan bahwa pelaku KL juga bekerja sama dengan pelaku lain berinisial SS yang saat ini dalam pengejaran aparat kepolisian.