Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Bongkar Pabrik Ciu Berkedok Usaha Konfeksi di Jakarta Barat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |17:08 WIB
Polisi Bongkar Pabrik Ciu Berkedok Usaha Konfeksi di Jakarta Barat
Polisi bongkar pabrik ciu berkedok usaha konfeksi/Foto: Riyan Rizki
A
A
A

 

JAKARTA - Polisi membongkar pabrik miras ilegal jenis ciu berkedok konveksi di sebuah ruko di Jalan Jembatan Besi 2, Tambora, Jakarta Barat. Dalam pengungkapan ini, Polisi mengamankan pelaku berinisial KL alias Johan.

"Pelaku atas nama KL alias Johan menyewa ruko empat lantai yang dikamuflase sebagai tempat konveksi dan diplang bagian depannya disamarkan dengan papan nama Firma hukum yang memang dulu pernah disewa, namun sudah selesai proses sewanya. Namun masih terpasang plang di ruko tersebut," kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Syahduddi kelada wartawan, Rabu (20/9/2023).

 BACA JUGA:

Syahduddi menuturkan, pengungkapan mulanya dilakukan oleh Polsek Tambora, Jakarta Barat, yang mendapati informasi mengenai adanya home industri memproduksi miras ilegal di sebuah ruko menggunakan plang law firm Fahris & partners.

Akan tetapi, setelah diselidiki kantor lawyer hukum itu pun sudah tidak berkantor lagi dan sudah beralih menjadi usaha konveksi baju.

 BACA JUGA:

"Pada saat dilakukan pengecekan ke ruang bagian belakang di lantai 1 ruko, ditemukan ribuan botol miras jenis ciu tanpa merk. Kemudian saat dicek ke lantai 3 ditemukan bahan pembuatan ciu dan di lantai 4 ruko dijadikan tempat produksi Miras ilegal itu," ujar Syahduddi.

Selain KL yang berperan sebagai koki pembuatan ciu itu, ia juga merangkap sebagai pengendali dan menampung hasil penjualan.

Syahduddi juga menyebutkan bahwa pelaku KL juga bekerja sama dengan pelaku lain berinisial SS yang saat ini dalam pengejaran aparat kepolisian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/519/3156234/king_abdi-Lpsc_large.jpg
Influencer King Abdi Diperiksa Polisi Gegara Promosi Toko Miras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/338/3139491/gudang_penyimpanan_ratusan_liter_ciu_dan_arak_bali_ilegal_beroperasi_7_tahun_digerebek-lBJ2_large.jpg
Gudang Penyimpanan Ratusan Liter Ciu dan Arak Bali Ilegal Beroperasi 7 Tahun Digerebek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/337/3130602/miras-AblU_large.jpg
TNI AL Musnahkan 665 Liter Miras Ilegal Jenis Sopi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/340/3027764/asyik-tenggak-miras-dekat-masjid-12-remaja-ditangkap-7jQdTSuWWV.jpg
Asyik Tenggak Miras Dekat Masjid, 12 Remaja Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/18/3024063/34-orang-tewas-usai-tenggak-miras-beracun-80-dirawat-di-rs-karena-diare-parah-XIQBMywJ4r.jpg
34 Orang Tewas Usai Tenggak Miras Beracun, 80 Dirawat di RS karena Diare Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/512/3019432/warga-semarang-tewas-usai-pesta-tuak-V8kdJESmzk.jpg
Warga Semarang Tewas Usai Pesta Tuak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement