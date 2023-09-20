Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Usai Diperiksa, Artis FTV Ini Ngaku Korban Produksi Film Porno di Jaksel

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |20:33 WIB
Usai Diperiksa, Artis FTV Ini <i>Ngaku</i> Korban Produksi Film Porno di Jaksel
Artis FTV korba film porno, Chaca di Polda Metro Jaya (foto: MPI/Irfan)
A
A
A

JAKARTA - Chaca Novita artis FTV terseret produksi film porno mengaku sebagai korban sutradara I, bahkan orang tuanya belum mengetahui dirinya terseret kasus tersebut. Dia mengaku rumah produksi dan film tersebut dikatakan telah legal.

Hal itu dikatakan Chaca menjalani 20 pertanyaan oleh penyidik di Polda Metro Jaya pada Selasa 19 September 2023. Dia mengaku sebagai korban dalam kasus tersebut bahkan orang tuanya tidak tahu dalam kasus tersebut.

"Saya di sini juga sebagai saksi, kalau saya itu benar-benar korban, karena setahu saya film ini sudah legal, dan rumah produksinya juga bilang sudah legal," kata Chaca di Polda Metro, Selasa (20/9/2023).

"Untuk keluarga ini belum tahu sama sekali," kata Chaca.

Chaca mengatakan, total hingga kini dirinya sudah memainkan dua judul film besutan sutradara I dalam kasus tersebut. Dia juga mengaku hanya dibayar upah kurang lebih Rp 2 juta untuk bermain film dengan rumah produksi tersebut.

"Iya merasa tertipu, makanya saya bilang saya korban. Itu aja. Makanya udah dua judul itu saya menolak untuk tidak bermain lagi," jelasnya.

Kuasa hukum Chaca, Acong Latif mengatakan kliennya awalnya dikontak pihak rumah produksi melalui media sosial untuk bermain dalam sebuah film atau web series.

"Setelah ditawarkan film ini legal, film ini aman, segala macam, film bener, segala macem, sesuai dengan harapan CN ini tentunya, dia akhirnya mau untuk dateng," kata Acong.

Saat itu kliennya datang untuk casting terlebih dahulu kemudian kliennya disuruh langsung bermain film yang dimaksud. Kliennya sempat menolak permintaan tersebut namun dia mengklaim salah satu kru di sana justru memarahi Chaca yang membuatnya tidak bisa melawan hingga akhirnya menjalani proses syuting.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189683/viral-vlr2_large.jpg
Bintang Bokep Bonnie Blue Terbukti Langgar Ketertiban Umum, Nih Penampakannya saat Dideportasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188522/viral-Myf6_large.jpg
Viral Aktris Porno Inggris Bonnie Blue Ditangkap saat Produksi Film Asusila Bersama 18 WNA di Bali, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187799/viral-i1Yc_large.jpg
Kasus Video Porno, Lisa Mariana Ditangkap Usai Dua Kali Mangkir Pemeriksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161636/porno-4HDB_large.jpg
Rekam Majikan Bugil, ART di Bekasi Ternyata Diancam Video Syurnya Akan Disebar sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156511/viral-tmWg_large.jpg
Nah Loh! Polisi Kejar Pelanggan Grup Open BO Pelajar Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156503/viral-wHNn_large.jpg
Heboh Grup Open BO Pelajar Jakarta, Napi Lapas Cipinang Jadi Germonya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement