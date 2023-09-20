Miris! Bocah SD di Bekasi Dianiaya Ayah Kandung hingga Alami Luka

BEKASI - Anak berusia 10 tahun asal Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi mendapatkan penganiayaan dari ayah kandungnya sendiri. Korban ditengarai mendapatkan penganiayaan dengan cara dipukul menggunakan gantungan baju.

Tindak penganiayaan itu mulai terbongkar pasca bocah yang juga masih duduk di sekolah bangku dasar memperlihatkan tingkah laku yang aneh. Alhasil guru-guru di tempatnya mengenyam pendidikan itu pun mulai bertanya kepada sang anak.

"Saat dicek oleh guru ternyata ada luka-luka di badannya. Kemudian setelah diklarifikasi anak itu mengaku mendapatkan kekerasan dari orang tuanya," kata Camat Jatiasih, Ashari kepada wartawan, Rabu (20/9/2023).

Ashari menjelaskan, luka korban terdeteksi hampir di sekujur tubuh dan beberapa juga mengenai bagian kepala. Adapun dalam informasi yang diterima, penganiayaan dilakukan menggunakan alat bantu gantungan baju.