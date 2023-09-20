Komentar Warga soal KTA Berasuransi Partai Perindo: Jadi Ngerasa Aman

DEPOK - DPD Partai Perindo Kota Depok bersama dengan DPW BAJA Perindo Jawa Barat blusukan di daerah RT 01 dan RT 05, RW 12, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok untuk membagikan 400 liter minyak goreng dan juga KTA berasuransi Partai Perindo.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPD Partai Perindo Kota Depok Anwar Nurdin, juga Ketua DPW BAJA Perindo Jawa Barat Rere Tati Sri Hardina, sembari menyapa warga Rere dan Anwar yang dibantu para kader sembari membagikan 400 minyak goreng dan KTA Partai Perindo yang berasuransi.

Salah seorang warga Syawiyah (66) bersyukur bisa mendapatkan KTA berasuransi Partai Perindo. Kata Syawiyah dirinya merasa lebih aman ketika memiliki KTA berasuransi tersebut.

"Jadi ngerasa aman aja, karena inikan ada asuransinya ya, Alhamdulillah deh," kata Syawiyah kepada wartawan saat ditemui di rumahnya, Rabu (20/9/2023) sore.