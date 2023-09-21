Kecantikan Luar Biasa dan Tanda Istimewa Ken Dedes yang Tak Dimiliki Perempuan Lain

JAKARTA - Ken Dedes konon memiliki kecantikan wajah yang luar biasa bahkan terkenal hingga seluruh wilayah Tumapel dan beberapa daerah lainnya.

Kecantikan itulah yang konon juga membuat banyak laki-laki menaruh hati dan terpesona pada putri dari pendeta agama bernama Mpu Purwa ini.

Kecantikan Ken Dedes digambarkan dalam naskah kuno Pararaton. Pada naskah kuno ini digambarkan Ken Dedes sebagai perempuan yang luar biasa cantik.

Kecantikannya yang laksana bidadari itu tidak ada yang menandinginya, tak ada perempuan di masanya yang mampu menyamai kecantikan Ken Dedes.

Kecantikan Ken Dedes ini terkenal di mana-mana dari wilayah timur Kawi hingga Tumapel. Sosoknya secara legendaris selalu dihubungkan dengan lambang keluwesan, kecantikan, dan tabiat lemah lembut dari seorang perempuan Jawa Kuno.