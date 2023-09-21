Visi-Misi Ganjar Pranowo Selesai Akhir Bulan Ini

JAKARTA - Wakil ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo, yaitu eks Panglima TNI, Jenderal (Purn) Andika Perkasa menyebut visi dan misi Ganjar akan selesai digodok sebelum akhir bulan ini, September 2023.

"Bahkan tadi sudah diputuskan bahwa visi dan misi calon presiden sudah jadi sebelum akhir bulan ini. Sehingga begitu pendaftaran bulan depan itu sudah siap," kata Andika Perkasa, Kamis, (21/9/2023).

Andika menegaskan dirinya siap memenangkan Ganjar Pranowo di kontestasi pilpres 2024 mendatang bersama dengan anggota tim pemenangan lainnya.

"Kalau saya kan dari awal ada target. Kita melaksanakan tugas apa yang akan diberikan kepada kita," ucapnya.

Andika juga menyebut strategi pemenangan Ganjar Pranowo mulai akan dibahas minggu depan. Ia menyebut masih ada empat kali pertemuan Tim Pemenangan Ganjar.

"Soal strategi kemudian prioritas mana kemungkinan minggu depan, kan masih ada waktu empat kali pertemuan," katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesi Angela Herliani Tanoesoedibjo dipilih menjadu tokoh muda dari kalangan Gen Z yang mengisi posisi Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo.