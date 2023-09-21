Satgas Damai Cartenz Tangkap 1 Anggota KKB Pimpinan Egianus Kogoya

JAKARTA - Satgas Operasi Damai menangkap ET alias LD alias Altau yang merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya.

Kepala Operasi Damai Cartenz Kombes Faizal Ramadhani membenarkan ihwal penangkapan 1 anggota KKB dari kelompok Egianus Kogoya di Nabire Papua Tengah.

"ET alias LD alias ALTAU (27), terlibat dalam beberapa aksi seperti pada Laporan Polisi Nomor : LP/B/09/VII/2022/SPKT/RES NDUGA POLDA PAPUA, 16 JULI 2022, Laporan Polisi Nomor : LP/A/12VII/2022/SPKT RES NDUGA, 19 JULI 2022, Laporan Polisi Nomor : LP/A/14/VII/SPKT RES NDUGA, 25 JULI 2022, Laporan Polisi Nomor : LP/B/18/VIII/SPKT RES NDUGA, 13 AGUSTUS 2022, dan Surat DPO Nomor : DPO/11/VIII/2022/Reskrim, Agustus 2022," kata Faizal kepada awak media, Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Selain itu, Kasatgas Humas Operasi Damai cartenz, AKBP Bayu Suseno menambahkan bahwa sejumlah barang bukti ikut disita terkait penangkapan itu.

"Barang nukti yang diamankan dari tangan pelaku berupa satu buah tas selempang hitam biru, satu buah Cas Oppo, Uang Tunai Rp750.000 dan 3 unit Hp (2 nokia, 1 Android)," ujar Bayu.