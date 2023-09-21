Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Satgas Damai Cartenz Tangkap 1 Anggota KKB Pimpinan Egianus Kogoya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |10:43 WIB
Satgas Damai Cartenz Tangkap 1 Anggota KKB Pimpinan Egianus Kogoya
Egianus Kogoya/Foto: Tangkapan layar
A
A
A

 

JAKARTA - Satgas Operasi Damai menangkap ET alias LD alias Altau yang merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya.

Kepala Operasi Damai Cartenz Kombes Faizal Ramadhani membenarkan ihwal penangkapan 1 anggota KKB dari kelompok Egianus Kogoya di Nabire Papua Tengah.

 BACA JUGA:

"ET alias LD alias ALTAU (27), terlibat dalam beberapa aksi seperti pada Laporan Polisi Nomor : LP/B/09/VII/2022/SPKT/RES NDUGA POLDA PAPUA, 16 JULI 2022, Laporan Polisi Nomor : LP/A/12VII/2022/SPKT RES NDUGA, 19 JULI 2022, Laporan Polisi Nomor : LP/A/14/VII/SPKT RES NDUGA, 25 JULI 2022, Laporan Polisi Nomor : LP/B/18/VIII/SPKT RES NDUGA, 13 AGUSTUS 2022, dan Surat DPO Nomor : DPO/11/VIII/2022/Reskrim, Agustus 2022," kata Faizal kepada awak media, Jakarta, Kamis (21/9/2023).

Selain itu, Kasatgas Humas Operasi Damai cartenz, AKBP Bayu Suseno menambahkan bahwa sejumlah barang bukti ikut disita terkait penangkapan itu.

 BACA JUGA:

"Barang nukti yang diamankan dari tangan pelaku berupa satu buah tas selempang hitam biru, satu buah Cas Oppo, Uang Tunai Rp750.000 dan 3 unit Hp (2 nokia, 1 Android)," ujar Bayu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/337/3125917/polri-h1lV_large.jpg
Polri Periksa 3 Oknum TNI Terkait Kasus Penjualan Senpi ke KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/337/3039651/pasukan_brimob-cRaS_large.jpg
5 Fakta 70 Personel Brimob Dikerahkan Buru Anggota dan Simpatisan KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/337/3026470/4-fakta-tni-gerebek-markas-opm-di-hutan-maybrat-terjadi-baku-tembak-QFrGimgU2C.jpg
4 Fakta TNI Gerebek Markas OPM di Hutan Maybrat, Terjadi Baku Tembak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/337/3021215/ini-tampang-undius-kogoya-pentolan-kkb-papua-yang-jadi-dalang-penembakan-sopir-dan-bakar-mobil-di-paniai-UeO5gHPyjN.jpg
Ini Tampang Undius Kogoya, Pentolan KKB Papua yang Jadi Dalang Penembakan Sopir dan Bakar Mobil di Paniai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/340/3016642/opm-klaim-tembak-aparat-kapendam-sengaja-sebar-hoax-agar-masyarakat-menderita-xbDme44IoS.jpg
OPM Klaim Tembak Aparat, Kapendam: Sengaja Sebar Hoax agar Masyarakat Menderita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/340/3010129/petrus-pekei-komandan-kkb-ditangkap-saat-perjalanan-ke-paniai-IcdOMvnZaH.jpg
Petrus Pekei, Komandan KKB Ditangkap saat Perjalanan ke Paniai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement